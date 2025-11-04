Путин ввел штрафы для чиновников: вот из-за чего представителям власти придется заплатить до 50 тысяч рублей

Нужно отметить, что Путин во вторник, 4 ноября, подписал еще несколько правовых актов. Отмечается, что теперь по распоряжению президента набор на срочную службу проводится круглогодично. Но речь в первую очередь идет о медицинском освидетельствовании во время прохождения призывной комиссии. Также в документе закреплены сроки призыва для разных категорий граждан.