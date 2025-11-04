Путин ввел штрафы для чиновников: вот из-за чего представителям власти придется заплатить до 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин ввел новые штрафы для чиновников. Отмечается, что представителям власти придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей на игнорирование решений органов по экстремизму. Об этом стало известно из опубликованного документа на сайте правовых актов.
Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь должностные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок до трех лет за неисполнение решений комиссии.
Нужно отметить, что Путин во вторник, 4 ноября, подписал еще несколько правовых актов. Отмечается, что теперь по распоряжению президента набор на срочную службу проводится круглогодично. Но речь в первую очередь идет о медицинском освидетельствовании во время прохождения призывной комиссии. Также в документе закреплены сроки призыва для разных категорий граждан.