«Жаль, что поляки столько тратят на Украину». Эксперт из Финляндии о предложении платить жене президента Польши

Как сообщалось, в Польше жаркие споры вызвало прозвучавшее недавно предложение платить жене президента страны Марте Навроцкой ежемесячную зарплату из государственных средств. С такой инициативой выступил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Он заявил, что государство может позволить себе вознаграждать первую леди, рассматривая ее роль как своего рода должность. Он также сказал, что эта должность предполагает особую ответственность и требует жертв. -0-