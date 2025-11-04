«Жаль, что поляки столько тратят на Украину». Эксперт из Финляндии о предложении платить жене президента Польши

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаль, что поляки столько средств тратят на Украину, раз Президент Польши не может содержать собственную жену. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился доцент Хельсинского университета, общественный деятель Йохан Бекман.
По словам эксперта, подобные разговоры в свое время были и в Финляндии. Йенни Хаукио, супруга бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё, в своих мемуарах поднимала вопрос, должна ли супруга президента получать зарплату из госбюджета. Аргументировала тем, что бывшая первая леди также много работала, участвовала во всех переговорах и встречах.
Видимо, того же сейчас требуют и в Польше, заметил Йохан Бекман. Он обратил внимание, что если в Финляндии этот разговор поднимали уже после отставки президента, то в Польше — после недавних выборов, на которых победил Кароль Навроцкий.
«То есть сначала он победил, а после выборов начали требовать. Если бы это произошло до выборов, победы, конечно же, не было бы», — заметил эксперт.
Такие разговоры связаны, видимо, с нехваткой средств, считает он. «Потому что все отправили в Украину. Польская экономика рушится», — сказал Йохан Бекман.
Он уверен, что решать вопрос о зарплатах следует исключительно в самой Польше, однако в случае положительного решения первая леди Марта Навроцкая должна все «заработанное» подарить ВСУ Украины, заметил с долей иронии доцент Хельсинского университета.
«Конечно, мне очень жаль, что поляки так много средств тратят на Украину, что даже жена президента вынуждена попросить дополнительно денег», — резюмировал эксперт.
Как сообщалось, в Польше жаркие споры вызвало прозвучавшее недавно предложение платить жене президента страны Марте Навроцкой ежемесячную зарплату из государственных средств. С такой инициативой выступил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Он заявил, что государство может позволить себе вознаграждать первую леди, рассматривая ее роль как своего рода должность. Он также сказал, что эта должность предполагает особую ответственность и требует жертв. -0-