Путин назвал выставку «Россия» уникальным по масштабу и значимости проектом

Международная выставка-форум «Россия», продемонстрировавшая главные достижения страны, стала уникальным по своему масштабу и значимости событием. Такую высокую оценку проекту дал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации.
Глава государства отметил, как передает ТАСС, что премия присуждена коллективу авторов, благодаря которым был воплощен в жизнь этот масштабный проект. «Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка “Россия”. Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», — сказал Владимир Путин.
Лауреатами стали бывший генеральный директор выставки Наталья Виртуозова, заместитель гендиректора по выставочной деятельности Павел Дорошенко и заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.
Напомним, масштабный форум проходил на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Участниками выставки стали все субъекты Российской Федерации, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации и даже зарубежные делегации. Целью мероприятия была демонстрация важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, науку и культуру. На протяжении всего периода работы выставка сопровождалась насыщенной культурно-развлекательной, образовательной и деловой программами, став площадкой для крупнейших мероприятий страны.
Как было отмечено на церемонии награждения, для сохранения богатого наследия и продолжения работы по популяризации достижений страны в столице был создан национальный центр «Россия». Его возглавила Наталья Виртуозова, ранее руководившая выставкой, что обеспечивает преемственность и дальнейшее развитие успешного проекта.