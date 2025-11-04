Путин назвал выставку «Россия» уникальным по масштабу и значимости проектом

Глава государства отметил, как передает ТАСС, что премия присуждена коллективу авторов, благодаря которым был воплощен в жизнь этот масштабный проект. «Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка “Россия”. Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», — сказал Владимир Путин.