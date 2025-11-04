Сийярто: Украина не станет членом Евросоюза

Венгрия, по словам министра, будет против присоединения Украины к ЕС, пока действующее правительство остается у власти.
Заместитель председателя Еврокомиссии и руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас днем сказала, что к 2030 году к ЕС могут присоединиться новые страны, перечислив Албанию, Молдавию, Черногорию и Украину.
