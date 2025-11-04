Ричмонд
Сийярто: Украина не станет членом Евросоюза

Украине не удастся стать членом Евросоюза, поскольку такое решение должно быть одобрено каждым из участников, сказал руководитель МИД Венгрии Сийярто.

Венгрия, по словам министра, будет против присоединения Украины к ЕС, пока действующее правительство остается у власти.

Заместитель председателя Еврокомиссии и руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас днем сказала, что к 2030 году к ЕС могут присоединиться новые страны, перечислив Албанию, Молдавию, Черногорию и Украину.

Читайте материал «Bloomberg: два крупных европейских политика пропустят важный саммит из-за Трампа».

