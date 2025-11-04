Никаких «испытательных сроков»: Зеленский отверг идею ЕС о «второсортном» членстве

Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает для себя только вариант полноценного членства в Евросоюзе, отвергнув недавно озвученную идею о введении «испытательного срока» для новых стран-участниц.
«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено… вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — приводит слова Зеленского ТСН. По его мнению, важно, чтобы все страны-участницы были равны и разделяли общие ценности.
Это заявление прозвучало в ответ на предложение еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. В интервью Financial Times она рассказала, что для новых членов ЕС может быть введен «испытательный срок» на несколько лет, в течение которого их могут исключить в случае отступления от демократических принципов. По данным издания, некоторые европейские столицы опасаются, что Украина, Молдавия и страны Западных Балкан после вступления в блок могут нарушить его правила.
Напомним, Евросоюз предоставил Украине статус кандидата летом 2022 года, а летом прошлого года начал официальные переговоры о членстве. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивала, что процесс присоединения будет основан на реальных заслугах и никаких «коротких путей» для Киева не будет.
В тоже время не все страны ЕС готовы голосовать за принятие Украины в члены союза. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в парламенте в конце октября: «Пока я могу быть министром иностранных дел, а Виктор Орбан — премьер-министром, можете быть уверены, что переговоры о вступлении в ЕС с Украиной не начнутся».