Никаких «испытательных сроков»: Зеленский отверг идею ЕС о «второсортном» членстве

Это заявление прозвучало в ответ на предложение еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. В интервью Financial Times она рассказала, что для новых членов ЕС может быть введен «испытательный срок» на несколько лет, в течение которого их могут исключить в случае отступления от демократических принципов. По данным издания, некоторые европейские столицы опасаются, что Украина, Молдавия и страны Западных Балкан после вступления в блок могут нарушить его правила.