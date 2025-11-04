Новый главком ВСУ? Стало известно, кого Зеленский готов назначить на место Сырского

Андрей Гнатов рассматривается как приоритетный кандидат. Владимир Зеленский лично характеризовал его как «боевого парня» и ставил задачу по внедрению боевого опыта бригад в стратегическое планирование. Однако в его послужном списке есть и спорные моменты — в начале 2025 года Гнатов был снят с поста командующего группировкой «Хортица» после значительных потерь под Великой Новосёлкой.