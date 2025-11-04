США исключили из санкционного списка авиакомпанию «Белавиа»

В сентябре Минфин США разрешил проведение финансовых операций с авиакомпанией «Белавиа» и ее дочерними структурами. Также были разрешены операции с любым юридическим лицом, в котором «Белавиа» прямо или косвенно владеет долями в размере 50% и более. Ранее представитель Президента США Джон Коул на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты сняли санкции с «Белавиа».-0-