США исключили из санкционного списка авиакомпанию «Белавиа»

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США официально сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа», исключив ее из санкционного списка. Это следует из документа, опубликованного на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В документе также говорится, что Соединенные Штаты также разрешили операции, связанные с воздушными судами с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH и ранее запрещенные положениями о санкциях в отношении Беларуси.
В сентябре Минфин США разрешил проведение финансовых операций с авиакомпанией «Белавиа» и ее дочерними структурами. Также были разрешены операции с любым юридическим лицом, в котором «Белавиа» прямо или косвенно владеет долями в размере 50% и более. Ранее представитель Президента США Джон Коул на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты сняли санкции с «Белавиа».-0-