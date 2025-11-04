The Times: Украине достанется лишь малая доля средств от продажи «Челси»

Бизнесмен Роман Абрамович был вынужден отказаться от «Челси» из-за санкций. Британское правительство утверждало, что деньги от покупки клуба будут отправлены Киеву, но, как следует из документов, основная их часть потребуется для оплаты долгов по кредитам.