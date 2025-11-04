The Times утверждает, что лишь малая часть средств, вырученных от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», будет получена Украиной.
Бизнесмен Роман Абрамович был вынужден отказаться от «Челси» из-за санкций. Британское правительство утверждало, что деньги от покупки клуба будут отправлены Киеву, но, как следует из документов, основная их часть потребуется для оплаты долгов по кредитам.
Благотворительный фонд получит «чистую выручку», которая составит менее миллиарда фунтов стерлингов.
Читайте материал «Bloomberg: два крупных европейских политика пропустят важный саммит из-за Трампа».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.