Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Украине достанется лишь малая доля средств от продажи «Челси»

The Times утверждает, что лишь малая часть средств, вырученных от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», будет получена Украиной.

The Times утверждает, что лишь малая часть средств, вырученных от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», будет получена Украиной.

Бизнесмен Роман Абрамович был вынужден отказаться от «Челси» из-за санкций. Британское правительство утверждало, что деньги от покупки клуба будут отправлены Киеву, но, как следует из документов, основная их часть потребуется для оплаты долгов по кредитам.

Благотворительный фонд получит «чистую выручку», которая составит менее миллиарда фунтов стерлингов.

Читайте материал «Bloomberg: два крупных европейских политика пропустят важный саммит из-за Трампа».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Роман Абрамович: биография, бизнес, личная жизнь, состояние
В истории современного российского бизнеса несколько предпринимателей сыграли особо заметную роль. Один из них — Роман Абрамович, которого еще с конца 90-х называли влиятельным олигархом. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше