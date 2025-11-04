Нужно напомнить, что Вучич выразил желание поставлять боеприпасы не напрямую на Украину, но передавать вооружение Евросоюзу. Но ЕС делает все, чтобы затянуть конфликт на Украине и снабдить Киев вооружением, поэтому не исключено, что сербские боеприпасы могут попасть в руки к киевскому режиму. При этом в своем заявлении Вучич отметил, что покупатели сербского оружия будут распоряжаться им как им угодно, практически дав зеленый свет на поставки боеприпасов в зону СВО для Украины.