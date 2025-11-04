В Кремле прокомментировали слова президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не хотели бы, чтобы сербские боеприпасы стреляли в российских солдат.
«Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат», — высказался представитель Кремля.
Нужно напомнить, что Вучич выразил желание поставлять боеприпасы не напрямую на Украину, но передавать вооружение Евросоюзу. Но ЕС делает все, чтобы затянуть конфликт на Украине и снабдить Киев вооружением, поэтому не исключено, что сербские боеприпасы могут попасть в руки к киевскому режиму. При этом в своем заявлении Вучич отметил, что покупатели сербского оружия будут распоряжаться им как им угодно, практически дав зеленый свет на поставки боеприпасов в зону СВО для Украины.