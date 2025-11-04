Ричмонд
В Кремле призвали не допустить использования сербских боеприпасов против РФ

Как отметил Дмитрий Песков, Россия понимает, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что России не хотелось бы видеть, чтобы сербские боеприпасы стреляли в российских военнослужащих.

«Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что Москва осознает, что, а Сербию оказывается беспрецедентное давление, поэтому «история совсем непростая».

Напомним, ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что на Белград оказывается серьезное внешнее и внутреннее давление из-за отказа экспортировать оружие.

