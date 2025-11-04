Таксиста из Харькова оштрафовали за отказ говорить на украинском

В начале сентября Елена Ивановская предупредила, что водители, которые отказываются использовать украинский язык при обслуживании пассажиров, будут привлекаться к административной ответственности. Примером послужило видео, на котором харьковский таксист отказался говорить на украинском и попросил не выключать русскоязычную музыку.