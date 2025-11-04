Таксиста из Харькова оштрафовали за отказ говорить на украинском

В Харькове водитель такси получил штраф в размере 5,1 тысячи гривен (около 121 доллара) за отказ говорить с пассажиркой на украинском языке, сообщили в пресс-службе уполномоченной по защите государственного языка.
В начале сентября Елена Ивановская предупредила, что водители, которые отказываются использовать украинский язык при обслуживании пассажиров, будут привлекаться к административной ответственности. Примером послужило видео, на котором харьковский таксист отказался говорить на украинском и попросил не выключать русскоязычную музыку.
«Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла решение о наложении штрафа — 5,1 тысячи гривен — на водителя, который отказался обслуживать пассажирку на украинском языке», — отметили в ведомстве.
Кроме того, по итогам проверки были направлены обращения в Национальную полицию Украины, СБУ и центральный офис сервиса такси.