Умер известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев

Юрий Николаев — российский телеведущий, актер и продюсер. Известен по телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым». В качестве киноактера снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры № 25», «Прежде, чем расстаться» и других.