Умер известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный советский и российский телеведущий, народный артист России Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе, передает ТАСС.
«Юрий Николаев ушел на небеса… Вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память», — написал Цискаридзе.
Факт смерти подтвердили агентству и в семье артиста. В декабре Николаеву исполнилось бы 77 лет.
Юрий Николаев — российский телеведущий, актер и продюсер. Известен по телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым». В качестве киноактера снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры № 25», «Прежде, чем расстаться» и других. -0-