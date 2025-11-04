Вучич признал, что сербские снаряды стреляют в российских солдат

«У нас 30 тысяч человек зависят от возможности продать эти боеприпасы… Сейчас это хороший рынок», — сказал Вучич, выступая на сессии «Европейские разговоры». «Мы должны продавать это кому-то, кому сможем, чтобы заработать какие-то деньги, но стараемся заботиться о том, чтобы не увидеть эти боеприпасы в данной зоне конфликта. Но это происходит время от времени… В конце концов, мы должны платить нашим рабочим. Есть ли в этом что-либо иррациональное?» — задался вопросом сербский лидер.