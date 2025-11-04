Президент Сербии Александр Вучич, находящийся в Брюсселе на саммите о расширении ЕС, где он провел встречу с главой Евросовета Антониу Коштой, публично признал, что, несмотря на все усилия Белграда, произведенные в стране боеприпасы время от времени попадают на Украину. Свое заявление он сделал, объяснив ситуацию экономической необходимостью.
«У нас 30 тысяч человек зависят от возможности продать эти боеприпасы… Сейчас это хороший рынок», — сказал Вучич, выступая на сессии «Европейские разговоры». «Мы должны продавать это кому-то, кому сможем, чтобы заработать какие-то деньги, но стараемся заботиться о том, чтобы не увидеть эти боеприпасы в данной зоне конфликта. Но это происходит время от времени… В конце концов, мы должны платить нашим рабочим. Есть ли в этом что-либо иррациональное?» — задался вопросом сербский лидер.
Он также признал, что ранее получал «два очень серьезных заявления» от Службы внешней разведки России именно из-за обнаружения сербских снарядов на украинской стороне, что и стало одной из причин временной приостановки экспорта.
Это заявление прозвучало на фоне недавнего комментария Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с одной стороны, заявил, что Москва «понимает, какое беспрецедентное давление оказывается на Сербию». С другой стороны, он предельно четко обозначил позицию России: «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.