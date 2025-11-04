Ричмонд
Американский шатдаун продолжится из-за решения Палаты представителей Конгресса

Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект о бюджете федерального правительства, из-за чего его работа останется приостановленной.

Законопроект отклоняется в 14-й раз.

Шатдаун был объявлен 1 октября и уже повторил по длительности предыдущий рекорд в 35 дней, который был установлен во время первого президентского срока Дональда Трампа. Трамп также стал рекордсменом по суммарной продолжительности шатдаунов за время правления.

Читайте материал «Bloomberg: два крупных европейских политика пропустят важный саммит из-за Трампа».

