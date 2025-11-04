Каллас допустила вступление в ЕС новых стран к 2030 году

Говоря о докладе Еврокомиссии о расширении, Каллас заявила, что система показателей в основном положительная, в частности, для Албании, Черногории и Украины, неоднозначная для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Турции, а для Грузии — негативная.