Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас допустила вступление в ЕС новых стран к 2030 году

Каллас заявила, что к 2030 году к ЕС могут присоединиться новые страны.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Вступление новых членов в ЕС к 2030 году возможно, Черногория и Албания являются наиболее близкими к этому странами, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.

«…Вступление новых стран в ЕС к 2030 году является реалистичной целью… Черногория наиболее продвинулась в процессе вступления в ЕС, Албания набирает беспрецедентные темпы, и обе страны являются лидерами в борьбе за членство», — заявила она на пресс-конференции.

Говоря о докладе Еврокомиссии о расширении, Каллас заявила, что система показателей в основном положительная, в частности, для Албании, Черногории и Украины, неоднозначная для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Турции, а для Грузии — негативная.

В отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС, в частности, говорится, что попытки Киева подавить независимость антикоррупционных ведомств ставят под сомнение готовность бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше