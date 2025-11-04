Каллас допустила вступление в ЕС новых стран к 2030 году

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Вступление новых членов в ЕС к 2030 году возможно, Черногория и Албания являются наиболее близкими к этому странами, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.
«…Вступление новых стран в ЕС к 2030 году является реалистичной целью… Черногория наиболее продвинулась в процессе вступления в ЕС, Албания набирает беспрецедентные темпы, и обе страны являются лидерами в борьбе за членство», — заявила она на пресс-конференции.
Говоря о докладе Еврокомиссии о расширении, Каллас заявила, что система показателей в основном положительная, в частности, для Албании, Черногории и Украины, неоднозначная для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Турции, а для Грузии — негативная.
В отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС, в частности, говорится, что попытки Киева подавить независимость антикоррупционных ведомств ставят под сомнение готовность бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.