В Венгрии заявили о нежелании видеть Украину в рядах Евросоюза

«Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом ЕС. И поскольку вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в ЕС, Украина не будет членом ЕС», — заявил Сийярто.