В Европе начали размораживать активы россиян без согласования с США

Разморозка активов российских инвесторов в депозитариях ЕС стала возможна без необходимости получения разрешения от Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC). Об этом сообщили РИА Новости на источники в Брюсселе.
Финансовый источник в Брюсселе подтвердил информацию о том, что бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировать российские активы без американской лицензии для операций, которые не включают участие частных лиц или финансовых учреждений США.
Эти операции теперь проводятся исключительно в рамках Euroclear и при наличии у инвестора лицензии Министерства финансов Бельгии.
Ранее сообщалось, что Италия и Франция выступают против передачи Киеву замороженных российских активов в рамках «репарационного кредита».