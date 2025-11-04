Ричмонд
В Европе начали размораживать активы россиян без согласования с США

Источник в Брюсселе подтвердил, что Euroclear начал разблокировать российские активы без американской лицензии при наличии разрешения Министерства финансов Бельгии.

Источник: Аргументы и факты

Разморозка активов российских инвесторов в депозитариях ЕС стала возможна без необходимости получения разрешения от Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC). Об этом сообщили РИА Новости на источники в Брюсселе.

Финансовый источник в Брюсселе подтвердил информацию о том, что бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировать российские активы без американской лицензии для операций, которые не включают участие частных лиц или финансовых учреждений США.

Эти операции теперь проводятся исключительно в рамках Euroclear и при наличии у инвестора лицензии Министерства финансов Бельгии.

Ранее сообщалось, что Италия и Франция выступают против передачи Киеву замороженных российских активов в рамках «репарационного кредита».