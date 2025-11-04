Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа». Это следует из документа, который размещен на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Подробности приводит БелТА.
Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа», исключив ее из санкционного списка. В документе указано, что США разрешили операции, которые связаны с самолетами, имеющими следующие бортовые номерами: EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH.
Напомним, что в сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на снятие санкций США с «Белавиа»: «Хвосты» какие-то остались".
Кроме того, Лукашенко обратился к работникам гражданской авиации, напомнив о вызовах.