Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа»

Минфин США исключил из санкционного списка авиакомпанию «Белавиа».

Источник: Комсомольская правда

Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа». Это следует из документа, который размещен на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Подробности приводит БелТА.

Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа», исключив ее из санкционного списка. В документе указано, что США разрешили операции, которые связаны с самолетами, имеющими следующие бортовые номерами: EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH.

Напомним, что в сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на снятие санкций США с «Белавиа»: «Хвосты» какие-то остались".

Кроме того, Лукашенко обратился к работникам гражданской авиации, напомнив о вызовах.

