Путин наградил разработчиков ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон»

Президент России Владимир Путин 4 ноября провел награждение разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей, которые показали пример такого достойного служения Родине, внесли весомый вклад в обеспечение ее безопасности и обороноспособности, в укрепление научно-промышленного потенциала и технологического суверенитета. Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем “Буревестник” и беспилотного подводного аппарата “Посейдон”», — сказал он.

Путин также поблагодарил производственные коллективы, которые работали над «Буревестником» и «Посейдоном». Глава государства также отметил, что по дальности полета российская крылатая ракета превзошла все известные ракетные комплексы мира.

Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
