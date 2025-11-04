Путин наградил разработчиков ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон»

«Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей, которые показали пример такого достойного служения Родине, внесли весомый вклад в обеспечение ее безопасности и обороноспособности, в укрепление научно-промышленного потенциала и технологического суверенитета. Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем “Буревестник” и беспилотного подводного аппарата “Посейдон”», — сказал он.