Путин: «Сармат» встанет на боевое дежурство в 2026 году

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в ВС РФ уже в 2026 году. Об этом объявил на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» президент РФ Владимир Путин.