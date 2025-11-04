Путин: «Сармат» встанет на боевое дежурство в 2026 году

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в ВС РФ уже в 2026 году. Об этом объявил на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» президент РФ Владимир Путин.
«В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой “Сармат”», — поделился верховный главнокомандующий.
