Путин раскрыл характеристики «Буревестника»

Президент России Владимир Путин раскрыл характеристики ракеты «Буревестник». Глава государства отметил, что для создания этого оружия использовались только отечественные материалы.
«По дальности полета “Буревестник”, как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», — рассказал Путин, выступая перед журналистами.
Нужно отметить, что реакция стран Запада на испытания «Буревестника» была неоднозначная. В США перешли к угрозам, говоря об американских ядерных подводных лодках.
Позже Путин отметил, что опыт производства «Буревестника» можно использовать не только в военной сфере, но и в другом. Например, при строительстве станции на Луне. Путин еще раз подчеркнул новейшее российское оружие не имеет аналогов в мире.