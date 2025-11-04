Ричмонд
Путин раскрыл характеристики «Буревестника»

Путин: «Буревестник» по дальности превзошел все ракеты мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин раскрыл характеристики ракеты «Буревестник». Глава государства отметил, что для создания этого оружия использовались только отечественные материалы.

«По дальности полета “Буревестник”, как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», — рассказал Путин, выступая перед журналистами.

Нужно отметить, что реакция стран Запада на испытания «Буревестника» была неоднозначная. В США перешли к угрозам, говоря об американских ядерных подводных лодках.

Позже Путин отметил, что опыт производства «Буревестника» можно использовать не только в военной сфере, но и в другом. Например, при строительстве станции на Луне. Путин еще раз подчеркнул новейшее российское оружие не имеет аналогов в мире.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше