Путин: разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение

Российский лидер Владимир Путин наградил разработчиков крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
«Разработка “Буревестника” и “Посейдона” имеет историческое значение на весь XXI век», — отметил президент.
Кроме того, глава государства указал, что в «Посейдоне» и «Буревестнике» используются только отечественные материалы, а их разработка позволила создать огромный задел для будущего.
