Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение

Глава РФ наградил разработчиков ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин наградил разработчиков крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

«Разработка “Буревестника” и “Посейдона” имеет историческое значение на весь XXI век», — отметил президент.

Кроме того, глава государства указал, что в «Посейдоне» и «Буревестнике» используются только отечественные материалы, а их разработка позволила создать огромный задел для будущего.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше