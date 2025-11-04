Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов

«У нас 30 тыс. человек, которые зависят от нашей способности кому-то продавать эти боеприпасы. Сейчас это хороший рынок. Что бы мы ни произвели, мы сможем это продать. Но когда мы продаем… Никто здесь этого не упомянул, потому что это не вписывалось в их историю. Мы получили два очень жестких заявления от СВР РФ против Сербии и лично против меня, потому что они нашли какие-то снаряды на украинской стороне», — отметил он.