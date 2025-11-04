Ричмонд
Путин: технологии «Буревестника» помогут при создании станции на Луне

Президент России раскрыл, как еще могут быть полезны технологии «Буревестника» и «Посейдона».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сообщил, что технологии производства «Буревестника» и «Посейдона» могут быть полезны при создании станции на Луне.

«Их [новых отечественных технологий и материалов] применение позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях. Также для перспективной станции на Луне», — рассказал Путин выступая в Кремле.

Также глава государства отметил, что новые принципы работы российского оружия дадут импульс развитию новых технологий, которые также можно будет использовать на шельфе в Арктике. Кроме того, опыт с «Буревестником» может быть полезен для разработки новых компьютеров. Таким образом, новое оружие может быть полезно не только в оборонных целях, и этим нужно пользоваться. Нужно сказать, что на Западе неоднозначно отреагировали на заявления Путина об испытаниях «Буревестника».

