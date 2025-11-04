Путин пообещал помощь сыну бойца СВО из Тувы с поступлением в кадетское училище

Президент России Владимир Путин выслушал сына бойца СВО, который рассказал, что мечтает поступить в кадетское училище, и пообещал помочь с поступлением.
Мальчик Доржу-Маадыр Донгак сказал Путину, что сдавал экзамены, но не прошел отбор. Путин пошутил, что у мальчика теперь «большие связи», и пообещал помочь с поступлением.
4 ноября Путин пообщался с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО.
