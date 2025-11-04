Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообещал помощь сыну бойца СВО из Тувы с поступлением в кадетское училище

Президент России Владимир Путин выслушал сына бойца СВО, который рассказал, что мечтает поступить в кадетское училище, и пообещал помочь с поступлением.

Президент России Владимир Путин выслушал сына бойца СВО, который рассказал, что мечтает поступить в кадетское училище, и пообещал помочь с поступлением.

Мальчик Доржу-Маадыр Донгак сказал Путину, что сдавал экзамены, но не прошел отбор. Путин пошутил, что у мальчика теперь «большие связи», и пообещал помочь с поступлением.

4 ноября Путин пообщался с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО.

Читайте материал «Bloomberg: два крупных европейских политика пропустят важный саммит из-за Трампа».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.