Германия подготовила план по запрету на импорт стали из России в ЕС

План был подготовлен к предстоящему «сталелитейному саммиту», который канцлер Германии Фридрих Мерц проведёт 6 ноября в федеральной канцелярии с участием членов правительства, премьер-министров отдельных земель и представителей сталелитейной отрасли.
Согласно разработанному плану, первым шагом является «закрытие последних лазеек» для импорта стали из России в ЕС, что предполагает полное прекращение поставок, а также расширение санкций, включая запрет на импорт алюминия из России.
В плане, опубликованном на официальном сайте ХДС, указаны также меры по введению импортных пошлин на сталь из Китая.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планировала предложить введение 50-процентной пошлины на импорт стали из всех стран.