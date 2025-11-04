Германия подготовила план по запрету на импорт стали из России в ЕС

Узнать больше по теме

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года

Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.