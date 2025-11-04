Ричмонд
Германия подготовила план по запрету на импорт стали из России в ЕС

План предусматривает полное прекращение импорта стали и алюминия из России и закрытие всех способов для их поставок в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Рабочее крыло Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в правящий блок Германии, разработало план для выхода немецкой сталелитейной промышленности из кризиса, который включает полный запрет на поставки стали и алюминия из России в страны ЕС.

План был подготовлен к предстоящему «сталелитейному саммиту», который канцлер Германии Фридрих Мерц проведёт 6 ноября в федеральной канцелярии с участием членов правительства, премьер-министров отдельных земель и представителей сталелитейной отрасли.

Согласно разработанному плану, первым шагом является «закрытие последних лазеек» для импорта стали из России в ЕС, что предполагает полное прекращение поставок, а также расширение санкций, включая запрет на импорт алюминия из России.

В плане, опубликованном на официальном сайте ХДС, указаны также меры по введению импортных пошлин на сталь из Китая.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планировала предложить введение 50-процентной пошлины на импорт стали из всех стран.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше