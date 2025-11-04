Ричмонд
Путин: РФ в следующем году поставит на боевое дежурство ракеты «Сармат»

Президент России рассказал о ракетах «Сармат».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году РФ поставит на опытно-боевое дежурство ракеты «Сармат», а на боевое уже в следующем году. Кроме того, лидер государства отметил, что Россия выполняет все поставленные планы по вооружениям благодаря инженерам и рабочим.

«В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой “Сармат”», — резюмировал Путин, выступая в Кремле на награждении разработчиков и инженеров новейшего российского оружия.

Нужно сказать, что до этого Путин высказывался о характеристиках «Буревестника». Мало того, что это оружие не имеет аналогов, так опыт его разработок можно использовать не только в военной сфере. Ранее KP.RU передал слова Путина о том, что опыт разработки «Буревестника» можно будет в создании станции на Луне.

