Путин: РФ в следующем году поставит на боевое дежурство ракеты «Сармат»

Нужно сказать, что до этого Путин высказывался о характеристиках «Буревестника». Мало того, что это оружие не имеет аналогов, так опыт его разработок можно использовать не только в военной сфере. Ранее KP.RU передал слова Путина о том, что опыт разработки «Буревестника» можно будет в создании станции на Луне.