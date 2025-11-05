Еврокомиссия: Молдова добилась наибольшего прогресса на пути евроинтеграции

В докладе отмечается, что в текущем году больше всего реформ на пути к членству в ЕС провели Черногория, Албания, Украина и Молдова. Оценку кроме указанных стран также прошли Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово, Турция и Грузия.