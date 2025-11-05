Ричмонд
Еврокомиссия: Молдова добилась наибольшего прогресса на пути евроинтеграции

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Молдова может завершить переговоры о членстве в ЕС в 2028 году, если сохранит скорость процесса проведения реформ и изменения национального законодательства в соответствии с европейским.

Источник: Sputnik.md

Об этом говорится в докладе Европейской комиссии по расширению ЕС за 2025 год.

В докладе отмечается, что в текущем году больше всего реформ на пути к членству в ЕС провели Черногория, Албания, Украина и Молдова. Оценку кроме указанных стран также прошли Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово, Турция и Грузия.

Согласно отчету ЕК, Молдова выполнила условия, необходимые для открытия нескольких переговорных кластеров: № 1 «Основы», № 6 «Внешние отношения» и № 2 «Внутренний рынок», при этом все десять кластеров могут быть открыты для республики до конца 2025 года.

«Комиссия ожидает, что Молдова также выполнит условия для открытия еще трех кластеров и продолжит работу над тем, чтобы Евросовет смог ускорить открытие всех кластеров до конца года», — говорится в отчете.

Европейская комиссия также приветствовала обязательства молдавских властей предварительно завершить переговоры к началу 2028 года, назвав эту цель «амбициозной, но достижимой» при условии, что Молдова сохранит или ускорит темпы проведения реформ.

Помимо Молдовы, позитивные перспективы интеграции в ЕС отмечены для Албании, Черногории и Украины. Смешанные перспективы — для Сербии, Северной Македонии, Турции и Косово, негативные — для Грузии.