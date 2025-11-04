Владимир Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона»

Нужно отметить, что перед награждением глава государства раскрыл характеристики новейшего российского орудия. Путин подчеркнул, что предельная дальность «Буревестника» делает его уникальным. Кроме того, он отметил, что опыт работы с этим оружием можно будет использовать при создании станции на Луне. Также разработки «Буревестника» и «Посейдона».