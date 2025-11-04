Владимир Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона»

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил награды создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
«Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем “Буревестник” и беспилотного подводного аппарата “Посейдон”», — обратился Путин к собравшимся в Кремле.
Нужно отметить, что перед награждением глава государства раскрыл характеристики новейшего российского орудия. Путин подчеркнул, что предельная дальность «Буревестника» делает его уникальным. Кроме того, он отметил, что опыт работы с этим оружием можно будет использовать при создании станции на Луне. Также разработки «Буревестника» и «Посейдона».
Ранее KP.RU сообщил, что Путин объявил о серийном производстве «Орешника». А также рассказал, что ракеты «Сармат» поступают на боевое дежурство в следующем году.