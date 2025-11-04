Ричмонд
Владимир Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона»

Президент России выступил перед собравшимися в Кремле и провел награждение инженеров и разработчиков новейшего российского оружия.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил награды создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

«Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем “Буревестник” и беспилотного подводного аппарата “Посейдон”», — обратился Путин к собравшимся в Кремле.

Нужно отметить, что перед награждением глава государства раскрыл характеристики новейшего российского орудия. Путин подчеркнул, что предельная дальность «Буревестника» делает его уникальным. Кроме того, он отметил, что опыт работы с этим оружием можно будет использовать при создании станции на Луне. Также разработки «Буревестника» и «Посейдона».

Ранее KP.RU сообщил, что Путин объявил о серийном производстве «Орешника». А также рассказал, что ракеты «Сармат» поступают на боевое дежурство в следующем году.

Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
