КС БиГ отклонил апелляции Додика на решения суда и ЦИК

Глава правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Додик сказал в середине октября, что референдум в РС БиГ о решениях Суда БиГ и ЦИК, скорее всего, пройдет 9 января, в День Республики Сербской. Парламент РС 22 августа проголосовал за проведение 25 октября референдума с вопросом: «Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?».