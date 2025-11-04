Путин рассказал, где будут применяться компоненты «Буревестника»

Президент России Владимир Путин заявил, что электронные компоненты крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» применят при создании мощных вычислительных систем.
«Что касается компонентной базы, электронной начинки “Буревестника” и “Посейдона”, то они будут применяться при создании мощных компьютеров», — сказал Путин.
Эти слова он произнёс во время церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».
Во время мероприятия он также заявил, что РФ не угрожает другим государствам, но развивает собственный ядерный потенциал, как и все другие ядерные державы.
