Путин анонсировал сроки постановки ракет «Сармат» на боевое дежурство

Президент России Владимир Путин сообщил, что системы с ракетой «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году.
Путин уточнил, что в текущем году системы будут поставлены на опытно-боевое дежурство.
В следующем году ракеты уже перейдут на полноценное боевое дежурство.
Ранее Владимир Путин сообщил о разработке нового поколения крылатых ракет с ядерными двигателями, которые станут сверхзвуковыми, подчеркнув быстрый запуск сверхмалых ядерных реакторов, используемых в «Буревестнике».
Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.Читать дальше