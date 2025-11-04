Ричмонд
Путин анонсировал сроки постановки ракет «Сармат» на боевое дежурство

Владимир Путин сообщил, что системы с ракетой «Сармат» начнут боевое дежурство в 2026 году.

Президент России Владимир Путин сообщил, что системы с ракетой «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году.

Путин уточнил, что в текущем году системы будут поставлены на опытно-боевое дежурство.

В следующем году ракеты уже перейдут на полноценное боевое дежурство.

Ранее Владимир Путин сообщил о разработке нового поколения крылатых ракет с ядерными двигателями, которые станут сверхзвуковыми, подчеркнув быстрый запуск сверхмалых ядерных реакторов, используемых в «Буревестнике».

