Путин: РФ не угрожает и развивает ядерный потенциал в соответствии с анонсами

Ранее Путин заявил о старте разработки крылатых ракет с ядерными двигателями. По его словам, эти разработки в дальнейшем позволят создать гиперзвуковое оружие. Глава государства выделил выдающиеся характеристики сверхмалых ядерных реакторов «Буревестник». Их активация занимает всего несколько секунд, тогда как для обычных реакторов этот процесс может затянуться на часы или даже сутки.