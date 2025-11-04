Путин сообщил о разработке вооружений нового поколения

В России ведут конкретную работу по созданию нового поколения вооружений и техники, заявил президент Владимир Путин.
Он сделал это заявление на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».
«Я знаю, что вы такую работу уже ведёте, не только в планах, но и в ваших расчётах, чертежах, на испытательных стендах и полигонах новое поколение вооружений и техники», — сказал Путин.
Во время мероприятия он также заявил, что электронные компоненты крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» применят при создании мощных вычислительных систем.
