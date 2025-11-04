Белый дом подтвердил встречу Трампа и аш-Шараа

1 ноября портал Axios сообщил со ссылкой на посла США в Турции и спецпредставителя по Сирии Тома Баррака, что Трамп 10 ноября примет аш-Шараа в Белом доме. Как следовало из публикации, аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).