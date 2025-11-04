Путин: материалы из сферы вооружения пригодятся не только в военной сфере

Президент России Владимир Путин заявил, что применение материалов, которые были разработаны при производстве вооружений, позволит добиться прорывных успехов не только в военной сфере, но и в гражданских отраслях.
Отраслями, в которых могут пригодиться материалы, по словам президента, будет освоение дальнего и ближнего космоса. Путин рассказал о пользе разработок в энергообеспечении создаваемого космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов.
Также Путин упомянул малую ядерную энергетику и создание энергоустановок для арктической зоны.
Читайте материал «Bloomberg: два крупных европейских политика пропустят важный саммит из-за Трампа».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.