Путин: материалы из сферы вооружения пригодятся не только в военной сфере

Президент России Владимир Путин заявил, что применение материалов, которые были разработаны при производстве вооружений, позволит добиться прорывных успехов не только в военной сфере, но и в гражданских отраслях.

Отраслями, в которых могут пригодиться материалы, по словам президента, будет освоение дальнего и ближнего космоса. Путин рассказал о пользе разработок в энергообеспечении создаваемого космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов.

Отраслями, в которых могут пригодиться материалы, по словам президента, будет освоение дальнего и ближнего космоса. Путин рассказал о пользе разработок в энергообеспечении создаваемого космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов.

Также Путин упомянул малую ядерную энергетику и создание энергоустановок для арктической зоны.

