Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение

«Результат, которого вы (разработчики “Буревестника” и “Посейдона”. — Прим. БЕЛТА) добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать, на весь ХХI век», — сказал российский лидер.

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработка крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет историческое значение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков «Посейдона» и «Буревестника», сообщает ТАСС.

«Результат, которого вы (разработчики “Буревестника” и “Посейдона”. — Прим. БЕЛТА) добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать, на весь ХХI век», — сказал российский лидер.

По его словам, «Буревестник» по дальности полета превосходит все другие известные системы. «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», — добавил он.

Путин отметил, что разведывательный корабль НАТО находился в зоне испытаний «Буревестника» 21 октября, и Россия не мешала его работе.

Президент РФ также анонсировал новое поколение крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми.

Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но анонсированно развивает свой ядерный потенциал.

Он также проинформировал, что уже в 2026 году на боевое дежурство встанет в ВС РФ межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат». «В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой “Сармат”, — поделился президент РФ. -0-

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше