Путин заявил, что разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработка крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет историческое значение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков «Посейдона» и «Буревестника», сообщает ТАСС.
«Результат, которого вы (разработчики “Буревестника” и “Посейдона”. — Прим. БЕЛТА) добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать, на весь ХХI век», — сказал российский лидер.
По его словам, «Буревестник» по дальности полета превосходит все другие известные системы. «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», — добавил он.
Путин отметил, что разведывательный корабль НАТО находился в зоне испытаний «Буревестника» 21 октября, и Россия не мешала его работе.
Президент РФ также анонсировал новое поколение крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми.
Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но анонсированно развивает свой ядерный потенциал.
Он также проинформировал, что уже в 2026 году на боевое дежурство встанет в ВС РФ межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат». «В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой “Сармат”, — поделился президент РФ. -0-