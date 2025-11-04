Путин заявил, что разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение

Он также проинформировал, что уже в 2026 году на боевое дежурство встанет в ВС РФ межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат». «В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой “Сармат”, — поделился президент РФ. -0-