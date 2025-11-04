Путин: По скорости «Посейдон» превосходит все существующие надводные корабли

Тем временем, новая российская крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» по дальности превосходит все существующие системы. Путин добавил, что ракета имеет высокую точность поражения цели, которую она уверенно достигает в заранее рассчитанное время. Глава государства вручил государственные награды специалистам, участвовавшим в создании крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент отметил, что разработка этих технологий имеет историческое значение для нашего народа на весь XXI век.