Путин заявил, что Россия работает над созданием нового космического корабля

Россия разрабатывает космический корабль для транспортировки тяжёлых грузов, в конструкции которого будут применены ядерные технологии, использованные при создании «Буревестника» и «Посейдона». Об этом заявил президент Владимир Путин.
Путин выступил на церемонии награждения разработчиков этих комплексов и подчеркнул, что инновационные решения и новые материалы помогут России добиться значительных успехов в ряде приоритетных национальных проектов.
«В том числе — в освоении дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического энерготранспортного корабля для перевозки тяжёлых грузов, который мы сейчас создаём, над ним работаем», — сказал Путин.
Также он сказал, что технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в создании станции на Луне.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.