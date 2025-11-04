Ричмонд
Путин сообщил, что серийное производство «Орешника» уже идёт

Российский президент Владимир Путин объявил о начале серийного выпуска ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Об этом глава государства сообщил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Источник: Life.ru

«Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности “Орешник”. Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления ракетной обороны», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что все задачи, связанные с созданием новых образцов вооружения и развитием оборонной промышленности, выполняются.

Ранее Путин сообщил, что создание крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет стратегическое значение для России в текущем столетии. Глава государства подчеркнул, что достигнутый результат обладает беспрецедентной важностью для обеспечения национальной безопасности и поддержания стратегического баланса на десятилетия вперёд.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

