Путин: Технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут создать станцию на Луне

Российский лидер подчеркнул, что применение этих технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во множестве гражданских отраслей при реализации национальных проектов и программ, включая малую ядерную энергетику, создание энергоустановок для Арктики и освоение ближнего и дальнего космоса, в том числе энергообеспечение космического корабля для перевозки тяжёлых грузов, над которым сейчас ведётся работа, а также для перспективной станции на Луне.
«Их применение позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ А также для перспективной станции на Луне», — сказал глава государства.
Электронная компонентная база, разработанная для новейших российских стратегических комплексов «Буревестник» и «Посейдон», обладает значительным потенциалом для применения в гражданской сфере. Путин отметил, что технологические решения, реализованные в электронной «начинке» этих комплексов, будут востребованы при создании высокопроизводительных вычислительных систем.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.