Путин: Технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут создать станцию на Луне

Российский лидер подчеркнул, что применение этих технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во множестве гражданских отраслей при реализации национальных проектов и программ, включая малую ядерную энергетику, создание энергоустановок для Арктики и освоение ближнего и дальнего космоса, в том числе энергообеспечение космического корабля для перевозки тяжёлых грузов, над которым сейчас ведётся работа, а также для перспективной станции на Луне.