«Пусть смотрят»: Путин рассказал, что НАТО пытались наблюдать за испытаниями «Буревестника»

Президент России Владимир Путин сообщил, что НАТО пытались наблюдать за испытаниями «Буревестника». Российский лидер рассказал об этом во время своего выступления в Кремле и награждения создателей и инженеров новейшего российского оружия.
«Во время проведения испытания “Буревестника” 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — заявил президент России в Кремле.
Отмечается, что Путин раскрыл некоторые характеристики «Буревестника». Глава государства подчеркнул, что аналогов ему также нет нигде в мире. Кроме того, опыт работы с «Буревестником» будет полезен не только в военной отрасли, но и в других сферах. Например, в космической или при создании мощного компьютера.