Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пусть смотрят»: Путин рассказал, что НАТО пытались наблюдать за испытаниями «Буревестника»

Путин рассказал о нахождении корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сообщил, что НАТО пытались наблюдать за испытаниями «Буревестника». Российский лидер рассказал об этом во время своего выступления в Кремле и награждения создателей и инженеров новейшего российского оружия.

«Во время проведения испытания “Буревестника” 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — заявил президент России в Кремле.

Отмечается, что Путин раскрыл некоторые характеристики «Буревестника». Глава государства подчеркнул, что аналогов ему также нет нигде в мире. Кроме того, опыт работы с «Буревестником» будет полезен не только в военной отрасли, но и в других сферах. Например, в космической или при создании мощного компьютера.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше