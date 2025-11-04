Путин: Инженеры выполнили все планы по вооружениям и создали задел на будущее

Глава государства подчеркнул, что все планы выполняются благодаря слаженной работе конструкторских бюро, промышленных предприятий и научных центров. Он отметил весомый вклад рабочих, инженеров, учёных и преподавателей вузов, назвав их настоящими патриотами, верно служащими Отечеству.
Президент также сообщил, что специалисты уже ведут работу над новым поколением вооружений и техники. По его словам, перспективные разработки находятся не только на стадии планирования, но и воплощаются в расчётах, чертежах, а также проходят испытания на специализированных стендах и полигонах.
«Создан огромный задел на будущее, и мы будем обязательно идти вперёд», — сказал Путин.
Также в ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что электронная компонентная база, разработанная для новейших российских стратегических комплексов «Буревестник» и «Посейдон», обладает значительным потенциалом для применения в гражданской сфере. Глава государства отметил, что технологические решения, реализованные в электронной «начинке» этих комплексов, будут востребованы при создании высокопроизводительных вычислительных систем. Технологии «Буревестника» и «Посейдона» также помогут создать станцию на Луне. Российский лидер подчеркнул, что применение этих технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во множестве гражданских отраслей при реализации национальных проектов и программ, включая малую ядерную энергетику, создание энергоустановок для Арктики и освоение ближнего и дальнего космоса.
