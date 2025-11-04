Путин: Инженеры выполнили все планы по вооружениям и создали задел на будущее

Также в ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что электронная компонентная база, разработанная для новейших российских стратегических комплексов «Буревестник» и «Посейдон», обладает значительным потенциалом для применения в гражданской сфере. Глава государства отметил, что технологические решения, реализованные в электронной «начинке» этих комплексов, будут востребованы при создании высокопроизводительных вычислительных систем. Технологии «Буревестника» и «Посейдона» также помогут создать станцию на Луне. Российский лидер подчеркнул, что применение этих технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во множестве гражданских отраслей при реализации национальных проектов и программ, включая малую ядерную энергетику, создание энергоустановок для Арктики и освоение ближнего и дальнего космоса.