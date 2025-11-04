Ричмонд
Путин: РФ никому не угрожает и развивает свой ядерный потенциал

Кроме того, президент подчеркнул, что все планы по созданию перспективных систем вооружения и развитию ОПК выполняются.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением, что РФ, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал.

«Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал», — сказал президент на церемонии награждения разработчиков ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон».

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что все планы по созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса выполняются.

Напомним, ранее в ходе церемонии Путин сообщил о разработке крылатых ракет нового поколения с ядерными двигателями, которые в будущем будут способны развивать сверхзвуковую скорость.

