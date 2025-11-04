Мэр Ноябрьска возглавил местное отделение «Единой России». Фото

Романов заявил, что приоритетами в работе отделения будут поддержка участников СВО и их семей.
Глава города Ноябрьск (Ямал) Алексей Романов избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия» на конференции в День народного единства. Решение было принято делегатами единогласно. Об этом сообщает Романов в своем telegram-канале.
«Сегодня, в День народного единства, в качестве делегата участвовал в конференции местного отделения партии “Единая Россия”. Благодарю земляков, они оказали мне доверие, поддержали мою кандидатуру в качестве Секретаря Ноябрьского отделения партии “Единая Россия”», — пишет мэр.
Романов заявил, что приоритетами в работе партийного отделения станут поддержка участников СВО и их семей, адаптация ветеранов, а также реализация Народной программы «Единой России» в ЯНАО. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию молодежи.
Надежда Гудкова, ранее занимавшая пост секретаря Ноябрьского местного отделения партии «Единая Россия», досрочно ушла в отставку. Алексей Романов выразил признательность Гудковой за ее вклад в работу отделения.
Ранее URA.RU писало, что главой Ямальского района ЯНАО избран Артем Чуланов. Депутаты райдумы проголосовали за его кандидатуру единогласно, сообщили в правительстве ЯНАО.