В Еврокомиссии заявили о фактической остановке вступления Грузии в ЕС

Отношения между Тбилиси и Брюсселем продолжают ухудшаться из-за расхождений между оценками правящей партии «Грузинская мечта» и европейских наблюдателей. Президент Михаил Кавелашвили в октябре заявил, что страна по-прежнему стремится к членству в ЕС, но при этом должна сохранять собственные ценности и идентичность. По его словам, реальный процесс евроинтеграции до сих пор не начался.