В Еврокомиссии заявили о фактической остановке вступления Грузии в ЕС

Процесс евроинтеграции Грузии приостановился из-за политического регресса, и статус страны-кандидата остаётся лишь формальностью. Об этом говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии.
«По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только номинально», — отмечается в документе.
Отношения между Тбилиси и Брюсселем продолжают ухудшаться из-за расхождений между оценками правящей партии «Грузинская мечта» и европейских наблюдателей. Президент Михаил Кавелашвили в октябре заявил, что страна по-прежнему стремится к членству в ЕС, но при этом должна сохранять собственные ценности и идентичность. По его словам, реальный процесс евроинтеграции до сих пор не начался.
Представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер предупредила, что отказ от демократических принципов может привести к приостановке безвиза и санкциям. Политические контакты с Тбилиси сокращаются, а финансирование фактически заморожено. В числе претензий — законы об иностранных агентах, семейных ценностях и слабая антикоррупционная политика.
