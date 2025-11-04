Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Еврокомиссии заявили о фактической остановке вступления Грузии в ЕС

Процесс евроинтеграции Грузии приостановился из-за политического регресса, и статус страны-кандидата остаётся лишь формальностью.

Процесс евроинтеграции Грузии приостановился из-за политического регресса, и статус страны-кандидата остаётся лишь формальностью. Об этом говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии.

«По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только номинально», — отмечается в документе.

Отношения между Тбилиси и Брюсселем продолжают ухудшаться из-за расхождений между оценками правящей партии «Грузинская мечта» и европейских наблюдателей. Президент Михаил Кавелашвили в октябре заявил, что страна по-прежнему стремится к членству в ЕС, но при этом должна сохранять собственные ценности и идентичность. По его словам, реальный процесс евроинтеграции до сих пор не начался.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер предупредила, что отказ от демократических принципов может привести к приостановке безвиза и санкциям. Политические контакты с Тбилиси сокращаются, а финансирование фактически заморожено. В числе претензий — законы об иностранных агентах, семейных ценностях и слабая антикоррупционная политика.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.