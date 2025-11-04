Венгерский лидер Виктор Орбан сказал, что присоединение Украины к Евросоюзу привело бы к «войне в Европе». Премьер-министр заявил в Twitter, что Венгрия не поддержит такой шаг.
Орбан предположил, что Европейский союз мог бы придерживаться «стратегического партнерства» с Украиной без ее членства в ЕС.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине из-за рубежа может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.
