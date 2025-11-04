Ричмонд
Орбан рассказал, какой формат взаимодействия ЕС с Украиной считает приемлемым

Венгерский лидер Виктор Орбан сказал, что присоединение Украины к Евросоюзу привело бы к «войне в Европе».

Венгерский лидер Виктор Орбан сказал, что присоединение Украины к Евросоюзу привело бы к «войне в Европе». Премьер-министр заявил в Twitter, что Венгрия не поддержит такой шаг.

Орбан предположил, что Европейский союз мог бы придерживаться «стратегического партнерства» с Украиной без ее членства в ЕС.

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине из-за рубежа может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.

Читайте материал «Путин: материалы из сферы вооружения пригодятся не только в военной сфере».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

