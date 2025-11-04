Зеленский потребовал полноценного членства Украины в Евросоюзе

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил неизменную позицию своего правительства относительно перспектив интеграции Украины в Европейский Союз. Он заявил, что нынешняя власть не поддержит принятие соседнего государства в объединение. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Украина сможет вступить в ЕС до 2030 года. Для Киева членство в ЕС, по её словам, должно стать «важной гарантией безопасности». Также она выделила четыре страны-кандидата с наилучшими шансами на присоединение.