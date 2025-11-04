Путин: в РФ началась разработка новых крылатых ракет с ядерной установкой

«Началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», — сказал Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».