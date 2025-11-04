Ричмонд
Путин: в РФ началась разработка новых крылатых ракет с ядерной установкой

Ведется работа над следующим поколением вооружений и техники, сообщил президент России.

Источник: Аргументы и факты

В России стартовала разработка новых крылатых ракет с ядерной установкой, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», — сказал Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

Ранее российский лидер выступил с заявлением, что РФ, как и все остальные ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, но при этом никому не угрожает.

Отметим, Путин также сообщил, что беспилотный подводный аппарат «Посейдон» способен развивать скорость, которая значительно превышает скорость всех современных надводных кораблей, а отечественная межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» превзошла по дальности полета все известные в мире ракетные системы.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше