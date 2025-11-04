Путин заявил, что базу «Буревестника» будут применять в суперкомпьютерах

Российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением, технологии, использованные при разработке систем «Буревестник» и «Посейдон», будут применять в суперкомпьютерах. Об этом глава РФ сообщил на церемонии награждения разработчиков ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон».
«Что касается компонентной базы, электронной “начинки” “Буревестника” и “Посейдона”, то они будут применяться при создании мощных компьютеров, при развитии цифровой инфраструктуры, систем управления и связи», — заявил глава государства.
Кроме того, Владимир Путин указал, что принципы работы новейшего отечественного оружия дадут импульс развитию новых технологий, которые можно будет использовать и на шельфе в Арктике.
Ранее сегодня президент заявил, что российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» превзошла все известные мировые ракетные системы по дальности полёта.