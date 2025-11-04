Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что базу «Буревестника» будут применять в суперкомпьютерах

Электронные компоненты также задействуют при создании систем управления и связи.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением, технологии, использованные при разработке систем «Буревестник» и «Посейдон», будут применять в суперкомпьютерах. Об этом глава РФ сообщил на церемонии награждения разработчиков ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон».

«Что касается компонентной базы, электронной “начинки” “Буревестника” и “Посейдона”, то они будут применяться при создании мощных компьютеров, при развитии цифровой инфраструктуры, систем управления и связи», — заявил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин указал, что принципы работы новейшего отечественного оружия дадут импульс развитию новых технологий, которые можно будет использовать и на шельфе в Арктике.

Ранее сегодня президент заявил, что российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» превзошла все известные мировые ракетные системы по дальности полёта.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше